Cagliari, amichevole con la Primavera: vittoria e doppietta di Simeone (Di mercoledì 21 luglio 2021) Il Cagliari di Leonardo Semplici continua la preparazione estiva in vista della Serie A 2021/2022, lavoro duro e a pieno regime. Durante la giornata d’allenamento in Val di Sole, gli isolani hanno affrontato la Primavera in un test in famiglia da 60? totali, 30? per tempo; vittoria per 2-0 della prima squadra, con Giovanni Simeone mattatore e autore di una doppietta. Ottima prova dell’attaccante argentino, figlio del Cholo dei Colchoneros ed ex Fiorentina, coronata per l’appunto con due importanti realizzazioni. Da segnalare una buona performance inoltre di Henrique Dalbert, arrivato recentemente ... Leggi su sportface (Di mercoledì 21 luglio 2021) Ildi Leonardo Semplici continua la preparazione estiva in vista della Serie A 2021/2022, lavoro duro e a pieno regime. Durante la giornata d’allenamento in Val di Sole, gli isolani hanno affrontato lain un test in famiglia da 60? totali, 30? per tempo;per 2-0 della prima squadra, con Giovannimattatore e autore di una. Ottima prova dell’attaccante argentino, figlio del Cholo dei Colchoneros ed ex Fiorentina, coronata per l’appunto con due importanti realizzazioni. Da segnalare una buona performance inoltre di Henrique Dalbert, arrivato recentemente ...

