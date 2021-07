Brave and Beautiful, trama 21 luglio: la rivolta di Tahsin (Di mercoledì 21 luglio 2021) Anticipazioni Brave and Beautiful oggi 21 luglio 2021 con un Tahsin diverso dal solito. Che cosa sta per succedere in Turchia? I sensi di colpa di Tahsin Nuova puntata Brave and Beautiful oggi 21 luglio 2021 con sensi di colpa e dubbi che cambieranno il modo di fare dei vari protagonisti della soap turca. In questo tredicesimo episodio il potente Tahsin non riuscirà a trattenere la sua rabbia e la vera natura di un uomo che ha sempre ottenuto quello che voleva. L'uomo, che non ha mai risparmiato nessuno con le sue cattiverie, scopre che ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 21 luglio 2021) Anticipazioniandoggi 212021 con undiverso dal solito. Che cosa sta per succedere in Turchia? I sensi di colpa diNuova puntataandoggi 212021 con sensi di colpa e dubbi che cambieranno il modo di fare dei vari protagonisti della soap turca. In questo tredicesimo episodio il potentenon riuscirà a trattenere la sua rabbia e la vera natura di un uomo che ha sempre ottenuto quello che voleva. L'uomo, che non ha mai risparmiato nessuno con le sue cattiverie, scopre che ...

