Borsa: Milano ottimista (+2,3%) con le banche, vola Unipol (Di mercoledì 21 luglio 2021) Seduta di metà settimana ottimista per Piazza Affari (+2,3%), uno dei guadagni più elevati tra le principali Borse europee, tutte chiuse in positivo, alla vigilia della riunione di politica monetaria ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 21 luglio 2021) Seduta di metà settimanaper Piazza Affari (+2,3%), uno dei guadagni più elevati tra le principali Borse europee, tutte chiuse in positivo, alla vigilia della riunione di politica monetaria ...

Advertising

fisco24_info : Borsa: Milano ottimista (+2,3%) con le banche, vola Unipol: Bene i petroliferi col greggio in rally. Bene Stm e Ste… - DividendProfit : Borsa Milano ritrova la forza, Ftse Mib +2,4%. Stm vola, seguita da Unipol - qn_lanazione : Borsa, l'Europa rimbalza dopo il tonfo del lunedì nero - infoiteconomia : BORSA MILANO in netto rialzo con Wall St, balzi Stm, banche, M.Tecnimont, Mediaset - mamelettrico : RT @CesareOrtis: Incredibile,non ditelo in giro, ma oggi in sole poche ore #Milano #Mib crea dalle ceneri #Miliardi, recuperando tutto quan… -