Atp Gstaad 2021 | il montepremi e il prize money

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Ile ildell’Atp 250 di, torneo in programma dal 19 al 25 luglio. Denis Shapovalov comanda un seeding privo di presenze azzurre, divise tra Los Cabos e Umago, oltre che a Tokyo, dove sono imminenti i Giochi Olimpici. Tra i nomi più importanti da segnalare anche Roberto Bautista Agut e Casper Ruud. E’ di 419 mila euro ilcomplessivo, con il vincitore che percepirà oltre a 250 punti Atp anche una cifra attorno ai 40 mila euro. Esattamente 5,415 euro sono stanziati per il primo turno. Di seguito la suddivisione nel dettaglio dal ...

Advertising

Ubitennis : ATP Gstaad: La Francia torna vincente in Svizzera, Bautista-Agut saluta a sorpresa - zazoomblog : Atp Gstaad 2021: programma e orari di giovedì 22 luglio con Shapovalov - #Gstaad #2021: #programma #orari - sportface2016 : #AtpGstaad 2021: il programma del 22 luglio, #Shapovalov protagonista - zazoomblog : Tabellone Atp Gstaad 2021: Shapovalov guida il seeding presenti quattro top 20 - #Tabellone #Gstaad #2021:… - infoitsport : ATP Umago, Gstaad e Los Cabos: LIVE i risultati con il dettaglio delle Qualificazioni. In campo 3 azzurri. Eliminat… -

Ultime Notizie dalla rete : Atp Gstaad

Ubi Tennis

Altro riscontro inaspettato è stato il ko dell'argentino Federico Delbonis (n.46 del ranking): il mancino sudamericano si è arreso all'insidioso Hugo Gaston (n.155 del ranking) sul punteggio di 6 - 0 ...La stagione d'oro di Arthur Rinderknech continua allo Swiss Open didove il francese ha superato il n.16 del mondo Roberto Bautista Agut 6 - 2 6 - 4, ottenendo ...numero 100 nelle classifiche,...Primi quattro ottavi di finale andati in scena sulla terra rossa di Gstaad (Svizzera) e risultati che meritano una certa attenzione. In primis, la conferma che il serbo Laslo Djere su questa superfici ...Nella sua annata peggiore da tempo la Francia rialza la testa almeno per un giorno a Gstaad con le vittorie di Rinderknech e Garìn ...