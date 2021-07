Variante Delta, Galli: «Gli under 40 vanno vaccinati, oppure non ne usciremo più» (Di martedì 20 luglio 2021) Variante Delta e pandemia. «Finché il virus circola negli under 40 non ne usciamo». Lo ha detto Massimo Galli, responsabile di Malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano,... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 20 luglio 2021)e pandemia. «Finché il virus circola negli40 non ne usciamo». Lo ha detto Massimo, responsabile di Malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano,...

Advertising

fattoquotidiano : Variante Delta, Bassetti a La7: “È scandaloso che ci siano ancora politici scettici sui vaccini. Di questo passo a… - fattoquotidiano : Borse tutte in rosso, pesano i timori per la variante Delta. Giù i prezzi del petrolio dopo l’accordo Opec su aumen… - borghi_claudio : C'è la variante delta che si diffonde nei paesi in cui si è vaccinato di più come la Gran Bretagna... ...Quindi d… - BuongiornoSk : Perché la variante Delta è così pericolosa: le cinque cose da sapere - BreakingItalyNe : RT @repubblica: La variante Delta rallenta il rientro dallo smart working: Apple rinvia il ritorno in ufficio -