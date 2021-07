Un posto al sole anticipazioni 21 luglio 2021: Samuel decide di dichiararsi a Speranza (Di martedì 20 luglio 2021) Un posto al sole torna domani, mercoledì 21 luglio 2021, su Rai3 alle 20:45 con una nuova puntata: Samuel, stremato dall'attesa, decide di dichiararsi a Speranza. Un posto al sole torna domani, mercoledì 21 luglio 2021, su Rai3 alle 20:45 con una nuova puntata. Le anticipazioni annunciano che potremmo finalmente assistere alla dichiarazione di Samuel. Malgrado le rassicurazioni della moglie, in Filippo si fa sempre più profonda la crisi dovuta al "nuovo" ... Leggi su movieplayer (Di martedì 20 luglio 2021) Unaltorna domani, mercoledì 21, su Rai3 alle 20:45 con una nuova puntata:, stremato dall'attesa,di. Unaltorna domani, mercoledì 21, su Rai3 alle 20:45 con una nuova puntata. Leannunciano che potremmo finalmente assistere alla dichiarazione di. Malgrado le rassicurazioni della moglie, in Filippo si fa sempre più profonda la crisi dovuta al "nuovo" ...

