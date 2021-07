Riscaldamento | a cosa serve il warm up ed esercizi

Leggi su dilei

(Di martedì 20 luglio 2021) Utilità delup Ilrappresenta una fase importantissima per preparare il corpo al lavoro fisico. Se trascurato, non solo aumenta il rischio di infortuni, ma abbassa anche il livello performativo. In altre parole tutto il corpo ci rimette; non solo, anche la mente. Prepararsi e riscaldarsi bene significa ossigenare i muscoli, potenziare il tessuto, allungare e testare l’elasticità. In molti casi purtroppo ilviene saltato e considerato come una “perdita di tempo”; magari si vuole sudare subito e sentire che si lavora duro, ma si rischia di fatto molto e si perde l’opportunità di fare un allenamento completo e ...