Quartu Sant' Elena | si lancia dal quarto piano e colpisce una mamma con neonato

(Di martedì 20 luglio 2021) In preda a una crisi depressiva un uomo si èto daldella propria abitazione un palazzo e si è sfracellato al suolo colpendo, fortunatamente in maniera lieve, una donna con il bimbo ...

E' successo questa mattina a Quartu Sant'Elena, centro dell'hinterland cagliaritano. L'uomo di 56 anni, nella caduta, è arrivata su una donna che transitava sul marciapiede con il passeggino e ha ... L'uomo, in crisi depressiva, di 56 anni è deceduto, mentre la donna di 35 anni, sotto choc, ha riportato lievi ferite. Illeso il neonato di otto mesi ... CAGLIARI – Tragedia a Quartu Sant'Elena, dove un uomo è morto dopo essersi lanciato da un palazzo colpendo anche una donna che proprio in quel momento stava passando sul marciapiede sottostante con il ...