Morte De Rienzo: autospia non chiarisce cause decesso (Di martedì 20 luglio 2021) Non sono state chiarite dall'esame autoptico le cause del decesso di Libero De Rienzo, il giovane attore trovato senza vita nella sua abitazione nella serata di giovedì scorso, a Roma, in zona Madonna del Riposo. Gli accertamenti medico legali dovranno proseguire nei prossimi giorni. Secondo quanto si è appreso i primi risultati delle analisi tossicologiche saranno consegnate tra almeno due settimane. Da queste verifiche gli inquirenti potranno avere una qualche indicazione.Oggi all'autopsia eseguita al Policlinico Gemelli ha partecipato anche un consulente della famiglia, il professor Dino Mario Tancredi. Nelle prossime ore comunque dagli ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 20 luglio 2021) Non sono state chiarite dall'esame autoptico ledeldi Libero De, il giovane attore trovato senza vita nella sua abitazione nella serata di giovedì scorso, a Roma, in zona Madonna del Riposo. Gli accertamenti medico legali dovranno proseguire nei prossimi giorni. Secondo quanto si è appreso i primi risultati delle analisi tossicologiche saranno consegnate tra almeno due settimane. Da queste verifiche gli inquirenti potranno avere una qualche indicazione.Oggi all'autopsia eseguita al Policlinico Gemelli ha partecipato anche un consulente della famiglia, il professor Dino Mario Tancredi. Nelle prossime ore comunque dagli ...

Advertising

ciropellegrino : Volevo ringraziare @SianiPaolo per il suo ricordo, dolcissimo, di #liberoderienzo . - MiC_Italia : #Cinema, il ministro @dariofrance: «La notizia della morte improvvisa di Libero De Rienzo è terribile e ci lascia t… - fanpage : La redazione di #Chilhavisto e Federica Sciarelli esprimono il loro dolore per la morte di #LiberoDeRienzo: suo pad… - niallsmvile : RT @ariannagalati_: Due parole su quello che sta succedendo nella cronaca dei giornali con la morte di Libero De Rienzo: /1 - chiara_amt : 'Libero è morto, non cambia nulla sapere i dettagli. Ci mancheranno la sua simpatia, i suoi occhi dolci e malinconi… -