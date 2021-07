Metamorfosi genetica per i tessuti di abiti-design tecnologici e sostenibili

Leggi su panorama

(Di martedì 20 luglio 2021) Appena conclusi Pitti Immagine Filati 89esima edizione, il salone di riferimento per il mondo dei filati e della maglieria a livello internazionale, e Milano Unica alla 33esima edizione, punto di concentrazione del settore tessile e accessori dei produttori italiani ed europei, affiancati da Osservatori di Giappone e Corea, dopo due anni timidamente favorevoli registrati per la filatura italiana se si calcola in comprensiva la produzione di filati lanieri, cotonieri e linieri. La chiusura del salone Pitti Filati ha registrato la presenza di oltre 1.700 buyer e operatori del settore (compresi francesi, tedeschi e statunitensi), un numero inferiore al normale per ovvie ragioni, ma ...