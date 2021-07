(Di martedì 20 luglio 2021) La grande paura è passata, ma sono stati giorni difficili per. Domenica è stato colpito da une dopo i primi soccorsi a Conegliano - partecipava a una mezza maratona - è ...

Advertising

Gazzetta_it : Infarto durante una corsa, l'olimpionico Antonio Rossi ricoverato - Gio5231120 : RT @Gazzetta_it: Infarto durante una corsa, l'olimpionico Antonio Rossi ricoverato - glooit : Antonio Rossi colpito da infarto durante una mezza maratona: “È il tagliando dei 50 anni” leggi su Gloo… - aylaf__ : RT @Gazzetta_it: Infarto durante una corsa, l'olimpionico Antonio Rossi ricoverato - MattiaGallo17 : RT @Gazzetta_it: Infarto durante una corsa, l'olimpionico Antonio Rossi ricoverato -

Ultime Notizie dalla rete : Infarto durante

La Gazzetta dello Sport

La grande paura è passata, ma sono stati giorni difficili per Antonio Rossi. Domenica è stato colpito da une dopo i primi soccorsi a Conegliano - partecipava a una mezza maratona - è ricoverato all'ospedale Sant'Anna di Como dove lavora il suo cardiologo di fiducia.la campagna elettorale che lo avrebbe portato alla presidenza, nel 2018, lo stesso Andres ...esponenti del suo partito Morena e persino il cardiologo che lo aveva operato dopo un. "La ...Grande spavento per Antonio Rossi: l’ex campione olimpico di canoa è stato colpito da infarto domenica scorsa mentre correva una mezza maratona ...Non ha più ripreso conoscenza Vincenzo Billeci, che si è accasciato durante il turno di lavoro alla Komatsu di Padova ...