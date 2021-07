Il volo nello spazio di Jeff Bezos. Segui la diretta (Di martedì 20 luglio 2021) Il 20 luglio 1969 la missione spaziale Apollo 11 portò i primi uomini sulla Luna, gli astronauti statunitensi Neil Armstrong e Buzz Aldrin. Cinquantadue anni dopo Jeff Bezos, l'uomo più ricco del mondo, sta per lanciarsi in un viaggio supersonico ai confini dello spazio. E resterà in orbita - potere dei simboli - esattamente 11 minuti dal decollo all'atterraggio. Bezos - fondatore di Amazon, di cui ha appena lasciato il testimone a Andy Jassy, nuovo ceo dai primi di luglio - volerà a bordo di New Shepard, una capsula suborbitale e un sistema di lancio costruito dalla sua compagnia spaziale Blue Origin. Con lui ci ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 20 luglio 2021) Il 20 luglio 1969 la missione spaziale Apollo 11 portò i primi uomini sulla Luna, gli astronauti statunitensi Neil Armstrong e Buzz Aldrin. Cinquantadue anni dopo, l'uomo più ricco del mondo, sta per lanciarsi in un viaggio supersonico ai confini dello. E resterà in orbita - potere dei simboli - esattamente 11 minuti dal decollo all'atterraggio.- fondatore di Amazon, di cui ha appena lasciato il testimone a Andy Jassy, nuovo ceo dai primi di luglio - volerà a bordo di New Shepard, una capsula suborbitale e un sistema di lancio costruito dalla sua compagnia spaziale Blue Origin. Con lui ci ...

