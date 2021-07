Il colpaccio di Maria De Filippi (Di martedì 20 luglio 2021) Se sarà confermato allora la prossima edizione di C’è Posta Per Te sarà un’edizione con il botto. Cosa riguarda ? Nella prossima edizione di C’è posta per te ci sarà davvero Meghan Markle tra gli ospiti? Il colpaccio che Maria potrebbe avere messo a segno è stato raccontato da Chi Magazine. Mediaset Infinity: 6 nuovi canali verticali per tutti i gusti Meghan Markle ospite di C’è posta per te Sembra che Maria De Filippi abbia già iniziato a leggere alcune delle storie arrivate alle redazione del popolare show in onda al sabato sera. La conduttrice sceglie personalmente le storie da raccontare in onda ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di martedì 20 luglio 2021) Se sarà confermato allora la prossima edizione di C’è Posta Per Te sarà un’edizione con il botto. Cosa riguarda ? Nella prossima edizione di C’è posta per te ci sarà davvero Meghan Markle tra gli ospiti? Ilchepotrebbe avere messo a segno è stato raccontato da Chi Magazine. Mediaset Infinity: 6 nuovi canali verticali per tutti i gusti Meghan Markle ospite di C’è posta per te Sembra cheDeabbia già iniziato a leggere alcune delle storie arrivate alle redazione del popolare show in onda al sabato sera. La conduttrice sceglie personalmente le storie da raccontare in onda ...

