Green pass a scuola in caso di focolaio, vaccini ai prof solo consigliati, le richieste delle Regioni. Ma il governo non deciderà subito (Di martedì 20 luglio 2021) Il mondo dell’istruzione aspetta di conoscere il suo prossimo futuro, con ogni probabilità contraddistinto dalla raccomandazione ai vaccini e dall’obbligo del Green pass per accedere in un istituto diventato focolaio a causa del Covid. A poco più di un mese dal ritorno a scuola, la linea tracciata dall’ultima seduta della Conferenza delle Regioni sembra precisa, ma nulla ancora è certo. Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, infatti, decisioni più chiare, se non ufficiali, si avranno domani, quando si riunirà di nuovo la Conferenza delle ... Leggi su open.online (Di martedì 20 luglio 2021) Il mondo dell’istruzione aspetta di conoscere il suo prossimo futuro, con ogni probabilità contraddistinto dalla raccomandazione aie dall’obbligo delper accedere in un istituto diventatoa causa del Covid. A poco più di un mese dal ritorno a, la linea tracciata dall’ultima seduta della Conferenzasembra precisa, ma nulla ancora è certo. Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, infatti, decisioni più chiare, se non ufficiali, si avranno domani, quando si riunirà di nuovo la Conferenza...

