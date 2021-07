Gareth Wittstock | il fratellino di Charlène che ha conquistato Monaco

Leggi su vanityfair

(Di martedì 20 luglio 2021) L’altro giorno nel principato di Monaco, per il concerto estivo della Croce Rossa, si è riunita la famiglia reale (quasi) al gran completo (vedete gallery in alto): dal principe Alberto a Charlotte Casiraghi, passando per Beatrice Borromeo col marito Pierre Casiraghi. Grande assente naturalmente la principessa Charlène, ancora bloccata in Sudafrica, sua terra natale, a causa di gravi complicazioni di salute (un’infezione che l’ha costretta a un intervento chirurgico alla testa).