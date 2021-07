Death' s Door - recensione

(Di martedì 20 luglio 2021) "Capolinea!" Due zampettate e il bus è solo una macchiolina all'orizzonte. La solita cabina telefonica guasta a destra, il solito corvaccio barbone sulla sinistra. "La vita è troppo breve per viverla da Mietitore" farfuglia con in testa una rivista di chissà quanti mesi fa e con un odorino da becchime avariato di contorno. Vita breve...lo sanno tutti che i corvi mietitori come noi hanno una vita eterna e non invecchiano. Certo, questo a meno di non fare come si deve il proprio lavoro e di rimanere con un'anima fuggiasca oltre quello che dovrebbe essere il suo tempo. Beh quello sarebbe un bel guaio ma non capiterà di certo a noi, no? Il duo che ci ha regalato quella piccola gemma ...

Devolver Digital insieme ad Acid Nerve hanno recentemente pubblicato il trailer di lancio per's, titolo action adventure, reso disponibile nella giornata odierna su PC, Xbox One e Xbox Series X/S . Dopo diverso tempo, finalmente l'opera è stata messa in vendita sul mercato odierno, ...Devolver Digital e Acid Nerve hanno annunciato la pubblicazione di Death's Door con un nuovo trailer. Il filmato di lancio, visibile in calce alla notizia, ci ricorda infatti che il titolo è disponibile ...Attraverso un comunicato stampa, lo sviluppatore Acid Nerve e il publisher Devolver Digital hanno annunciato l'uscita di Death's Door, l'ispirato action RPG che ci mette nei panni di un corvo mietitor ...