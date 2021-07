Cosa dice sull’immunità da Covid-19 uno studio sulle persone guarite a Vo’ Euganeo (Di martedì 20 luglio 2021) Il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, a Vo’ Euganeo (Roberto Silvino/Ipa)Quanto dura la protezione contro Covid-19 fornita dagli anticorpi per chi ha avuto l’infezione e l’ha superata? Sicuramente 9 mesi. Forse anche di più, ma non sappiamo ancora. Lo afferma un nuovo studio, condotto dall’università di Padova, insieme all’Imperial College London, e coordinato dal virologo Andrea Crisanti. L’indagine, svolta a Vo’ Euganeo, primo epicentro veneto dell’epidemia, mostra che a distanza di 9 mesi dall’incontro col virus la quasi totalità dei guariti (ex pazienti Covid) presenta anticorpi specifici anti ... Leggi su wired (Di martedì 20 luglio 2021) Il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, a Vo’(Roberto Silvino/Ipa)Quanto dura la protezione contro-19 fornita dagli anticorpi per chi ha avuto l’infezione e l’ha superata? Sicuramente 9 mesi. Forse anche di più, ma non sappiamo ancora. Lo afferma un nuovo, condotto dall’università di Padova, insieme all’Imperial College London, e coordinato dal virologo Andrea Crisanti. L’indagine, svolta a Vo’, primo epicentro veneto dell’epidemia, mostra che a distanza di 9 mesi dall’incontro col virus la quasi totalità dei guariti (ex pazienti) presenta anticorpi specifici anti ...

