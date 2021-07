Violento nubifragio nel Gargano | forte maltempo su tutta la provincia di Foggia

Advertising

repubblica : Violento nubifragio a Palermo, strade allagate e automobilisti intrappolati - simcopter : RT @DanieleDann1: ?? Violento #nubifragio a #Palermo, strade allagate: 100 interventi dei Vigili del Fuoco. #Sicilia #maltempo #allagamenti… - Meteowebcam : Palermo, violento nubifragio nella notte strade allagate e disagi - Ich_binich : RT @Tg3web: Violento nubifragio nella notte a Palermo. Strade allagate e automobilisti intrappolati. Allerta arancione sulla Sicilia, ma l'… - ASposito62 : @fabbri333 Hai Hai visto Stefano, tremendo Il violento nubifragio su Palermo, da viale Regione a piazza Indipendenz… -

Ultime Notizie dalla rete : Violento nubifragio

Sono 27 gli interventi gli interventi vigili del fuoco per unche si è scatenato sulla città questa notte. Molti gli interventi per soccorrere automobilisti rimasti intrappolati in strade e sottopassi.... dove nel corso della notte unha provocato dei disagi e forti allagamenti nel capoluogo. Previsioni meteo Palermo oggi Dopo ilmaltempo della nottata che in alcuni punti della ...Un forte temporale si è abbattuto nella provincia di Foggia. Violento nubifragio nel Gargano e provincia di Foggia. In aggiornamento ...La pioggia copiosissima unita ai detriti, ha causato numerosi disagi alla struttura. L'evento eccezionale, per fortuna, non ha provocato danni alle persone ...