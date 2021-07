Via D’Amelio, cittadinanza onoraria di Palermo a Polizia di Stato (Di lunedì 19 luglio 2021) Il sindaco Leoluca Orlando ha conferito la cittadinanza onoraria di Palermo alle donne e agli uomini della Polizia di Stato. Alla cerimonia, oltre al primo cittadino, sono intervenuti il prefetto Lamberto Giannini, Capo della Polizia e il questore Leopoldo Laricchia. mgg/mrv su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 19 luglio 2021) Il sindaco Leoluca Orlando ha conferito ladialle donne e agli uomini delladi. Alla cerimonia, oltre al primo cittadino, sono intervenuti il prefetto Lamberto Giannini, Capo dellae il questore Leopoldo Laricchia. mgg/mrv su Il Corriere della Città.

