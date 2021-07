Variante Delta, inflazione e vacanze: vendite in Borsa Piazza Affari maglia nera (-3,5%). Sotto 24 mila punti (Di lunedì 19 luglio 2021) Il rischio di una Variante Delta fuori controllo preoccupa gli investitori che con l'incremento dei casi di coronavirus a livello globale fanno scattare le vendite. Il motivo? I timori per le ricadute sulle economie che stanno a fatica uscendo da un periodo estremamente negativo a causa della pandemia. Preoccupa anche il balzo dell'inflazione negli Stati Uniti, mentre scendono i prezzi del petrolio sui timori di un eccesso di forniture dopo l'accordo nel fine settimana nell'ambito dell'0pec+ per un incremento della produzione in un periodo in cui la domanda è ancora debole. "Pesano i casi di coronavirus e gli impatti ... Leggi su affaritaliani (Di lunedì 19 luglio 2021) Il rischio di unafuori controllo preoccupa gli investitori che con l'incremento dei casi di coronavirus a livello globale fanno scattare le. Il motivo? I timori per le ricadute sulle economie che stanno a fatica uscendo da un periodo estremamente negativo a causa della pandemia. Preoccupa anche il balzo dell'negli Stati Uniti, mentre scendono i prezzi del petrolio sui timori di un eccesso di forniture dopo l'accordo nel fine settimana nell'ambito dell'0pec+ per un incremento della produzione in un periodo in cui la domanda è ancora debole. "Pesano i casi di coronavirus e gli impatti ...

