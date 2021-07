Variante Delta avanza in Spagna, è causa 43% nuovi contagi (Di lunedì 19 luglio 2021) Continuano a crescere i casi di Covid-19 legati alla Variante Delta in Spagna, uno dei Paesi più colpiti dall’aumento dei contagi dall’inizio dell’estate. Secondo l’ultimo rapporto del ministero della Salute spagnolo sulla situazione epidemiologica legata alle varianti di Covid-19 e al loro impatto sulla salute pubblica, nel periodo preso in esame dal 28 giugno al 4 luglio la Variante Delta rappresentava già il 43% dei nuovi casi. La Variante è comunque diffusa in modo non omogeneo a seconda dei territori: a Valencia o nelle Isole Baleari supera l’80%, ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 19 luglio 2021) Continuano a crescere i casi di Covid-19 legati allain, uno dei Paesi più colpiti dall’aumento deidall’inizio dell’estate. Secondo l’ultimo rapporto del ministero della Salute spagnolo sulla situazione epidemiologica legata alle varianti di Covid-19 e al loro impatto sulla salute pubblica, nel periodo preso in esame dal 28 giugno al 4 luglio larappresentava già il 43% deicasi. Laè comunque diffusa in modo non omogeneo a seconda dei territori: a Valencia o nelle Isole Baleari supera l’80%, ...

