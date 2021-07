Tokyo 2020, la bolla è già scoppiata: diversi contagi "olimpici" (Di lunedì 19 luglio 2021) Le rassicurazioni arrivate dal governo giapponese e dal Comitato internazionale olimpico in relazione al rischio Covid per i Giochi olimpici di Tokyo, a quattro giorni dall'inaugurazione già vacillano ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 19 luglio 2021) Le rassicurazioni arrivate dal governo giapponese e dal Comitato internazionale olimpico in relazione al rischio Covid per i Giochidi, a quattro giorni dall'inaugurazione già vacillano ...

Agenzia_Ansa : Il covid arriva a Tokyo 2020, 15 positivi ai Giochi. A sei giorni dall'inizio delle Olimpiadi. Lo hanno reso noto o… - Tg3web : Sono sempre più allarmanti i rapporti dal Giappone, a cinque giorni dalle Olimpiadi di Tokyo 2020, in piena nuova o… - repubblica : Tokyo 2020. La normalità 'virtuale' dei giochi del Covid - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Toyota ritira video promozionali per Tokyo 2020. Teme un danno di immagine. Il presidente diserterà la cerimonia di apert… - Piergiulio58 : Toyota ritira video promozionali per Tokyo 2020 - Ultima Ora - ANSA -