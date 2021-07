Roma, si ribalta con l’auto in discesa: donna in stato di shock (Di lunedì 19 luglio 2021) Un brutto incidente (autonomi) oggi si è verificato alla Palestrina, circa alle 15:00, a causa del ribaltamento di una macchina. Probabilmente la conducente stava tentando una manovra in discesa quando si è ritrovata con l’auto ribaltata in via delle Monache. Per aiutare nelle operazioni di recupero è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco che si sono occupati di sposare il vicolo. Sul posto anche l’ambulanza del 118 che ha provveduto ad assistere la donna in evidente stato di shock. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 19 luglio 2021) Un brutto incidente (autonomi) oggi si è verificato alla Palestrina, circa alle 15:00, a causa delmento di una macchina. Probabilmente la conducente stava tentando una manovra inquando si è ritrovata conta in via delle Monache. Per aiutare nelle operazioni di recupero ènecessario l’intervento dei Vigili del Fuoco che si sono occupati di sposare il vicolo. Sul posto anche l’ambulanza del 118 che ha provveduto ad assistere lain evidentedi. su Il Corriere della Città.

Advertising

CorriereCitta : Roma, si ribalta con l’auto in discesa: donna in stato di shock - CasilinaNews : Mezzo pesante si ribalta tra #RomaSud e #Valmontone. Ci sono #code - NovaraToday : Incidente a Novara, schianto nella notte al semaforo di corso XXIII Marzo: auto si ribalta - roma_paoletta : @lageloni Si ribalta tutto . All'occorrenza - LoScomodo_ : La guerra per il trono di sindaco di Roma, Berlusconi alla ribalta, licenziamenti di massa, pestaggi e violenze in… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma ribalta Edoardo Albinati: "Vi racconto la Divina Commedia dei coatti" ... aveva un bel profilo da coatto vero, coatto "antico" come si dice a Roma, o almeno così appare nel ... spesso ho pensato che finalmente la Commedia giustificava il suo titolo, ecco alla ribalta ...

Nuoto, Anna Porcari convocata in nazionale PREGANZIOL - Nuovamente alla ribalta lo Stilelibero di Preganziol , società associata alla Lisporteam360. Dopo la chiamata in nazionale di Federico Rizzardi per gli Europei junior di Roma, dove si è classificato all'ottavo posto ...

Incidente a Velletri: perde controllo dell'auto e si ribalta più volte, morto 50enne RomaToday Nuoto, Anna Porcari convocata in nazionale PREGANZIOL - Nuovamente alla ribalta lo Stilelibero di Preganziol, società associata alla Lisporteam360. Dopo la chiamata in nazionale di Federico Rizzardi per gli Europei junior di Roma, dove si è cl ...

Incidente sull'A1, mezzo pesante si ribalta: lunghe code in autostrada "Code sulla A1 Roma-Napoli tra la Diramazione Roma Sud e Valmontone verso Napoli, a causa di un incidente in cui si è ribaltato un mezzo pesante" ...

... aveva un bel profilo da coatto vero, coatto "antico" come si dice a, o almeno così appare nel ... spesso ho pensato che finalmente la Commedia giustificava il suo titolo, ecco alla...PREGANZIOL - Nuovamente allalo Stilelibero di Preganziol , società associata alla Lisporteam360. Dopo la chiamata in nazionale di Federico Rizzardi per gli Europei junior di, dove si è classificato all'ottavo posto ...PREGANZIOL - Nuovamente alla ribalta lo Stilelibero di Preganziol, società associata alla Lisporteam360. Dopo la chiamata in nazionale di Federico Rizzardi per gli Europei junior di Roma, dove si è cl ..."Code sulla A1 Roma-Napoli tra la Diramazione Roma Sud e Valmontone verso Napoli, a causa di un incidente in cui si è ribaltato un mezzo pesante" ...