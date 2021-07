Omicidio Elisa Pomarelli | Massimo Sebastiani condannato a 20 anni di carcere I familiari | “Questa non è giustizia”

(Di lunedì 19 luglio 2021)è statoa 20diper l’di, la giovane che nell’agosto del 2019 venne strangolata e il cui corpo fu nascosto dall’assassino sulle colline in provincia di Piacenza. La procuratrice Grazia Pradella aveva chiesto 24per, arrestato dopo alcuni giorni di fuga, imputato pervolontario e occultamento di cadavere, processato in abbreviato. “non è, 20...

I familiari della vittima: 'Meritava l'ergastolo' leggi anchePomarelli, 'Sebastiani capace intendere e volere' La procuratrice Grazia Pradella aveva chiesto 24 anni di carcere per ...PIACENZA Massimo Sebastiani è stato condannato a 20 anni di carcere per l'diPomarelli, la giovane amica che nell'agosto del 2019 venne strangolata e il cui corpo fu nascosto dall'assassino sulle colline in provincia di Piacenza. La procuratrice Grazia ...Massimo Sebastiani è stato condannato a vent’anni di carcere per l'omicidio di Elisa Pomarelli, la giovane amica che nell'agosto del 2019 venne strangolata. Il corpo della donna era stato nascosto ...È arrivata la condanna per Massimo Sebastiani, accusato di aver ucciso Elisa Pomarelli nell’estate del 2019. Una vicenda terribile, che aveva tenuto l’Italia col fiato sospeso; prima per la speranza d ...