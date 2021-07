'No' allo sblocco dei licenziamenti: saranno quindici giorni di scioperi. Elica e Whirlpool le vertenze più scottanti (Di lunedì 19 luglio 2021) FABRIANO - Sarà una seconda metà di luglio di scioperi nel distretto industriale fabrianese. Nel comparto della metalmeccanica da oggi al 31 luglio, i dipendenti sciopereranno per due ore, con tanto ... Leggi su corriereadriatico (Di lunedì 19 luglio 2021) FABRIANO - Sarà una seconda metà di luglio dinel distretto industriale fabrianese. Nel comparto della metalmeccanica da oggi al 31 luglio, i dipendenti sciopereranno per due ore, con tanto ...

