Martin Satriano, l’attaccante che ha già convinto Simone Inzaghi: è considerato il nuovo Suarez (Di lunedì 19 luglio 2021) E’ iniziata la stagione dell’Inter, il club nerazzurro è sceso in campo nel primo match amichevole contro il Lugano, si sono registrate luci e ombre. Si è messo particolarmente in mostra Martin Satriano, l’attaccante si candida a diventare un vero e proprio jolly per l’allenatore Simone Inzaghi. I nerazzurri hanno iniziato un nuovo progetto con l’arrivo del tecnico ex Lazio dopo il divorzio con Antonio Conte, la dirigenza ha imposto il ridimensionamento a causa dei problemi economici del club. L’obiettivo sarà comunque quello di lottare per la vittoria dello scudetto, la squadra ha già ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 19 luglio 2021) E’ iniziata la stagione dell’Inter, il club nerazzurro è sceso in campo nel primo match amichevole contro il Lugano, si sono registrate luci e ombre. Si è messo particolarmente in mostrasi candida a diventare un vero e proprio jolly per l’allenatore. I nerazzurri hanno iniziato unprogetto con l’arrivo del tecnico ex Lazio dopo il divorzio con Antonio Conte, la dirigenza ha imposto il ridimensionamento a causa dei problemi economici del club. L’obiettivo sarà comunque quello di lottare per la vittoria dello scudetto, la squadra ha già ...

Advertising

Gazzetta_it : #Inter #Satriano, l'attaccante non stop che sta facendo impazzire l'@Inter e #Inzaghi - interserpente : RT @Gazzetta_it: #Inter #Satriano, l'attaccante non stop che sta facendo impazzire l'@Inter e #Inzaghi - mr_kubra : RT @Gazzetta_it: #Inter #Satriano, l'attaccante non stop che sta facendo impazzire l'@Inter e #Inzaghi - InteristDrew : RT @SimoneTogna: Nick Maytum, agente di #satriano, a #TuttoSport: “i nerazzurri lo hanno strappato alla concorrenza di Cagliari e Arsenal:… - gnomini : RT @Gazzetta_it: #Inter #Satriano, l'attaccante non stop che sta facendo impazzire l'@Inter e #Inzaghi -