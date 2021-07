Maneskin | Damiano si scusa per aver usato un termine razzista in una cover di Kanye West

(Di martedì 20 luglio 2021) Dopo mesi di gloria, il frontman deiè finito al centro di un vespaio di polemiche per via del significato (per sua ammissione ignorato) di una parola di un brano da lui interpretato. Il 16 giugno, durante uno dei concerti della band romana,David a Berlino ha cantato ladi una canzone del rapper statunitente, il brano Black skinhead, del 2013, senza censurare undall’accezione(cosa che avrebbe dovuto fare secondo molti fan americani). «Stop all that coon shit», si legge nel testo, dove la parola incriminata è coon, che ...

Dopo mesi di gloria, il frontman deiè finito al centro di un vespaio di polemiche per via del significato (per sua ammissione ... durante uno dei concerti della band romana,David a ...si scusano, le parole di: 'Ci scusiamo se abbiamo ferito o mancato di rispetto a qualcuno' A scatenare la polemica sarebbe stato un verso di Blackskinhead, brano di Kanye West . In ...Damiano David, sott’accusa per un’esibizione dei Maneskin, si scusa pubblicamente: “Non volevo offendere, una lezione per il futuro”. Damiano David, con un post pubblicato sul profilo personale di Twi ...Damiano David, leader dei Maneskin, ha scritto un messaggio di scuse su Twitter dopo aver commesso una gaffe durante un concerto.