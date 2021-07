Lo smart working come soluzione per tutelare l’ambiente (Di lunedì 19 luglio 2021) Incredibile ma vero: ogni lavoratore impegnato in smart working farebbe risparmiare oltre una tonnellata di CO2e (anidride carbonica equivalente). Leggi su vanityfair (Di lunedì 19 luglio 2021) Incredibile ma vero: ogni lavoratore impegnato in smart working farebbe risparmiare oltre una tonnellata di CO2e (anidride carbonica equivalente).

Advertising

Lucaarggh : RT @borghi_claudio: @duelle_ Lo smart working diventerà molto presto smart pay - Alfa_Phi : @fabiospes1 @borrillo62 Sei vaccinato? Paga le tasse anche per i non vaccinati, visto che gli neghi i servizi. Il c… - bobbygol84 : Dopo 9 mesi di Smart Working si torna in ufficio. Sono gasato lo confesso - tomgualtieri76 : @CogitoE11224283 @Alchedico @AzzurraBarbuto Le aziende hanno beneficiato dello smart working. E adesso potrebbero f… - MarcoBatarea : RT @brisaferlesan: Smart working, indagine su 3.382 persone che lavorano in 24 aziende del territorio bolognese: quasi tre intervistati su… -