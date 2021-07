Covid, nuovi parametri per le zone gialle fondati sui posti occupati in ospedale. In aumento i ricoveri (Di lunedì 19 luglio 2021) Si terrà con tutta probabilità mercoledì la cabina di regia con il premier Mario Draghi e le forze di maggioranza per discutere del cambio dei parametri per i colori delle regioni. In quella sede si capirà anche come il governo intende modulare l’obbligo del green pass per luoghi come stadi, piscine, palestre, concerti. I nuovi criteri per le zone gialle L’ipotesi su cui si sta lavorando è quella di decretare la zona gialla se l’occupazione delle terapie intensive risulta superiore al 5% dei posti letto a disposizione e se quella dei reparti ordinari supera il 10%. Si va dunque in questa direzione per ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 19 luglio 2021) Si terrà con tutta probabilità mercoledì la cabina di regia con il premier Mario Draghi e le forze di maggioranza per discutere del cambio deiper i colori delle regioni. In quella sede si capirà anche come il governo intende modulare l’obbligo del green pass per luoghi come stadi, piscine, palestre, concerti. Icriteri per leL’ipotesi su cui si sta lavorando è quella di decretare la zona gialla se l’occupazione delle terapie intensive risulta superiore al 5% deiletto a disposizione e se quella dei reparti ordinari supera il 10%. Si va dunque in questa direzione per ...

