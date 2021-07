Bridgerton 2, stop alle riprese a tempo indeterminato: 2 positivi sul set (Di lunedì 19 luglio 2021) Bridgerton è la serie dei record. Non solo è stata la più vista su Netflix in assoluto – 82 milioni di famiglie hanno visto la serie di epoca Regency durante il primo mese in streaming – ma è anche quella che si è aggiudicata, la scorsa settimana, 12 nomination agli Emmy. La seconda stagione avrebbe … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di lunedì 19 luglio 2021)è la serie dei record. Non solo è stata la più vista su Netflix in assoluto – 82 milioni di famiglie hanno visto la serie di epoca Regency durante il primo mese in streaming – ma è anche quella che si è aggiudicata, la scorsa settimana, 12 nomination agli Emmy. La seconda stagione avrebbe … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

Corriere : «Bridgerton 2», stop alle riprese in Inghilterra: 2 casi di Covid sul set - statodelsud : Bridgerton 2, stop alle riprese causa due positivi Covid in tre giorni - Pino__Merola : Bridgerton 2, stop alle riprese causa due positivi Covid in tre giorni - FilmNewsItaly : 'Bridgerton 2', stop alle riprese per un caso di Covid-19 - ArmandaGelsomin : RT @SkyTG24: Bridgerton 2, stop alle riprese causa due positivi Covid in tre giorni -