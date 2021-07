(Di lunedì 19 luglio 2021) Lo scorso maggioha sceltoa Uomini e Donne. Dopo appena due mesi di storia ieri l’ex tronista hato la rottura con il fidanzato. “le cinque del mattino, dell’undicesima notte in cui non riesco a dormire per l’angoscia che mi divora. Scrivo a quest’ora perché è come se mi sentissi “al riparo”, perché vi immagino tutti a dormire, perché questo “mondo” virtuale, in questa circostanza, mi fa molta paura.una ragazza normale con una vita normale. Non avrei MAI pensato di dover scrivere questo, e, invece, la vita è ...

StraNotizie : Alessio Ceniccola e Samantha Curcio si sono lasciati, lei annuncia e lui sbotta: “Mi hai offeso”… - gossipblogit : Uomini e Donne, Samantha Curcio: la storia con Alessio Ceniccola è finita - IncontriClub : Uomini e Donne, Samantha Curcio: la storia con Alessio Ceniccola è finita - andreastoolbox : Samantha Curcio lascia Alessio Ceniccola con un post sui social, la reazione dell'ex corteggiatore - glooit : Samantha Curcio lascia Alessio Ceniccola con un post sui social, la reazione dell’ex corteggiatore leggi su Gloo… -

... Spalletti ha fatto due richieste ben precise a De Laurentiis DIRETTA " Napoli - Bassa Anaunia: azzurri in vantaggio per 7 - 0 CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB Tra Samantha Curcio e...Dopo l' annuncio su Instagram dell'ex tronista di Uomini e Donne Samantha Curcio che ha pubblicato un lungo sfogo confermando la fine della relazione con il 26enne romano, l' ex corteggiatore ha voluto replicare sui social, non nascondo l'amarezza nell'affrontare la questione su Instagram . A quanto pare, per l'ex coppia del trono classico era ...Dopo l'annuncio su Instagram dell'ex tronista di Uomini e Donne Samantha Curcio che ha pubblicato un lungo sfogo confermando la fine della relazione con il 26enne romano Alessio C ...È finita la relazione tra Samantha Curcio e Alessio Ceniccola. La tronista di Uomini e Donne ha annunciato la rottura sui social. In queste ore, è intervenuto anche l’ex corteggiatore. In un lungo sfo ...