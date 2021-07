Ufficiale: Altare passa al Cagliari dal Genoa (Di domenica 18 luglio 2021) Tramite il proprio sito Ufficiale, il Cagliari annuncia l’arrivo a titolo definitivo di Giorgio Altare dal Genoa. Il classe ’98 ha firmato un quadriennale con la squadra sarda. Questo il comunicato: “Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare l’acquisto a titolo definitivo dal Genoa del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Giorgio Altare che ha firmato un contratto con il Club sino al 30 giugno 2025. Classe 1998, nato a Bergamo, è cresciuto nel Settore giovanile del Milan. Nell’estate 2017 è stato acquistato dal Genoa: una stagione in Primavera ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 18 luglio 2021) Tramite il proprio sito, ilannuncia l’arrivo a titolo definitivo di Giorgiodal. Il classe ’98 ha firmato un quadriennale con la squadra sarda. Questo il comunicato: “IlCalcio è lieto di annunciare l’acquisto a titolo definitivo daldel diritto alle prestazioni sportive del calciatore Giorgioche ha firmato un contratto con il Club sino al 30 giugno 2025. Classe 1998, nato a Bergamo, è cresciuto nel Settore giovanile del Milan. Nell’estate 2017 è stato acquistato dal: una stagione in Primavera ...

CAGLIARI, ALTARE DAL GENOA Giorgio Altare e' ufficialmente un giocatore del Cagliari. Lo rende noto il club sardo, annunciando in una nota l'acquisto a titolo definitivo ...

