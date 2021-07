Tokyo 2020, i positivi sono due calciatori e un analista video sudafricani (Di domenica 18 luglio 2021) sono due calciatori e un analista video della squadra maschile di calcio del Sudafrica i tre casi di positività al Covid-19 registrati all’interno del Villaggio Olimpico di Tokyo 2020. Dopo le prime indiscrezioni, arriva dunque la notizia che riguarda la delegazione sudafricana. L’esordio nel torneo olimpico della Nazionale Under 23 del Sudafrica è in programma il 22 luglio, il giorno prima della Cerimonia di Apertura, contro i padroni di casa del Giappone. L’intero gruppo squadra si trova ora in quarantena e attende l’autorizzazione per tornare ad allenarsi. Svelati ... Leggi su sportface (Di domenica 18 luglio 2021)duee undella squadra maschile di calcio del Sudafrica i tre casi dità al Covid-19 registrati all’interno del Villaggio Olimpico di. Dopo le prime indiscrezioni, arriva dunque la notizia che riguarda la delegazione sudafricana. L’esordio nel torneo olimpico della Nazionale Under 23 del Sudafrica è in programma il 22 luglio, il giorno prima della Cerimonia di Apertura, contro i padroni di casa del Giappone. L’intero gruppo squadra si trova ora in quarantena e attende l’autorizzazione per tornare ad allenarsi. Svelati ...

