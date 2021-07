Terremoti | scossa di magnitudo 6 1 al largo di Panama

(Di domenica 18 luglio 2021) Unadi terremoto di6.1 è stata registrata aldi: lo riporta l'Istituto geofisico statunitense (Usgs). Per il momento non si segnalano allerta tsunami. Il sisma ha ...

Unadi terremoto di magnitudo 6.1 è stata registrata al largo di Panama: lo riporta l'Istituto geofisico statunitense (Usgs). Per il momento non si segnalano allerta tsunami. Il sisma ha colpito ad ...Poco prima dell'alba invece, alle ore 3.35,di magnitudo 2.1 a Crotone , ipocentro a 10 chilometri di profondità, evento tellurico verificatosi a 45 km da Catanzaro e 66 km da Lamezia Terme. ...Scossa di terremoto registrata a Île Hunter (Francia) Il 18 Luglio 2021 ore 03:04 è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 5.2 e profondità 10 km a Île Hunter (Francia). Leggi qui per a ...1.15 Sisma magnitudo 6.1 al largo di Panama Una scossa di terremoto di magnitudo 6.1 è stata registrata al largo di Panama: lo riporta l'Istituto geofisico statunitense (Usgs). Per il momento non si s ...