ray | il rapper abruzzese di Teramo | una nuova promessa ed il featuring con Young Rame

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : ray rapper

Webboh

... qualcosa che non avrei potuto fare prima", ha detto ildi Compton del suo nuovo album. Il ... Nella versione deluxe c'è un Blu -con un concerto al Forum di Los Angeles del 2011. "Take The ......brani su Twitter ed altri canali online per cercare di coronare il suo sogno di diventare un...di fila (anche grazie al contributo di un remix in cui compare la star del country BillyCyrus )...Sarà il mese di 'Happier Than Ever' di Billie Eilish, ma pure dei Foo Fighters in versione Bee Gees, degli inediti di Prince, del ritorno del figlio di Dylan, del disco combat di Yola e (forse) di Lan ...