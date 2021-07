Lutto in Uruguay | morto Williams Martinez | il difensore aveva 38 anni

(Di domenica 18 luglio 2021) Il mondo del calcio uruguaiano è in: è infatti scomparsodi 38del Villa Teresa Ha letteralmente scosso il mondo del calcio la tragica scomparsa suicida di38enne del Villa Teresa, club della seconda divisione uruguaiana. Il calciatore si stava riprendendo in questi giorni dal Covid 19, contratto lo scorso giugno. A darne l’annuncio è stata la divisione uruguaiana, che ha fatto sentire anche la propria vicinanza alla famiglia del giocatore. Lamentamos con profundo dolor y conmoción el ...

Un gravissimo lutto ha sconvolto il mondo del calcio. L'Uruguay è sotto shock per la morte di Williams Martinez, difensore di 38 anni che militava nel Villa Teresa, club della seconda divisione urugua ...Terribile lutto per il mondo del calcio con la prematura scomparsa di Williams Martínez, scomparso all'età di 38 anni.