Inter | Inzaghi | “Prestazione seria | aspetto due giocatori Dimarco? Resta qui”

Inter : ??? | INTERVISTA Le prime parole di Simone Inzaghi al debutto sulla panchina nerazzurra ??? #Inter #ForzaInter… - FBiasin : #Marotta: “#Dimarco rappresenta il presente e il futuro dell'#Inter, è sotto osservazione da parte di #Inzaghi e pu… - Gazzetta_it : Inter, Inzaghi, debutto con vittoria: Lugano battuto ai rigori - DucaOfficial : RT @Inter: ??? | INTERVISTA Le prime parole di Simone Inzaghi al debutto sulla panchina nerazzurra ??? #Inter #ForzaInter #InterPreSeason… - CelcanNell : RT @Inter: ??? | INTERVISTA Le prime parole di Simone Inzaghi al debutto sulla panchina nerazzurra ??? #Inter #ForzaInter #InterPreSeason… -

L'a caccia di rinforzi per lo scacchiere di Simone. Nandez e Bellerin nel mirino: le ultime sulle mosse del club nerazzurroL'in pressing per Nahitan Nandez, obiettivo per lo ..., Juventus e Milan sono le uniche tre squadre a essersi aggiudicate il trofeo. L'allenatore ad ... Il capocannoniere assoluto della competizione è Filippoche ha realizzato sette reti, ...ATTESA – L’Inter, dopo la vittoria in amichevole contro il Lugano, tornerà al lavoro, agli ordini di Inzaghi, per preparare la Tournee Americana. Non credo che l’Inter pensi davvero di incassare 15 ...Sicuri che non serva? Citava una celebre (per i tifosi nerazzurri) paginata di un giornale sportivo sull'exploit in prestagione di un Gabigol in grande spolvero.