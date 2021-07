Inserire l’educazione all’affettività come obbligatoria a scuola. Lettera (Di domenica 18 luglio 2021) Inviato da Eugenio Tipaldi - Mettendo da parte per un momento il problema della sicurezza antiCovid e pensando al futuro della scuola, suggerirei al Ministro dell’Istruzione di introdurre da subito nei curricoli scolastici - obbligatoriamente - l’educazione all’affettività su cui pare lui sia d’accordo. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 18 luglio 2021) Inviato da Eugenio Tipaldi - Mettendo da parte per un momento il problema della sicurezza antiCovid e pensando al futuro della, suggerirei al Ministro dell’Istruzione di introdurre da subito nei curricoli scolastici -mente -su cui pare lui sia d’accordo. L'articolo .

