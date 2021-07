Il capriccio di Harry e Meghan per il battesimo della figlia

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : capriccio Harry

ilGiornale.it

Sembra proprio chee Meghan non si fermino davanti a nulla e che siano poco interessati alle contraddizioni tra ciò che dicono e ciò che fanno. Secondo il Daily Mail , infatti, avrebbero deciso di battezzare ...Il desiderio più grande del principee di Meghan Markle in questo momento è di organizzare il battesimo della loro secondogenita Lilibet Diana a Londra. Sarebbe un'occasione per far ritornare in Inghilterra Meghan che dalla Megxit ...Sembra proprio che Harry e Meghan non si fermino davanti a nulla e che siano poco interessati alle contraddizioni tra ciò che dicono e ciò che fanno. Secondo il Daily Mail, infatti, avrebbero deciso d ...I duchi di Sussex vorrebbero far battezzare Lilibet Diana a Windsor, con una cerimonia reale, ma è polemica Sembra proprio che Harry e Meghan non si fermino davanti a nulla e che siano poco interessat ...