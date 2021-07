Gratta un Miliardario da 5 euro e se ne porta a casa 500mila | colpo grosso in tabaccheria

(Di domenica 18 luglio 2021) Una vincita daallaSpresiano (Treviso) , nell'omonimo comune in via Dante Alighieri. Ilè stato messo a segno sabato 17 luglio, da un cliente abituale, a quanto pare ...

Advertising

GHERARDIMAURO1 : RT @leggoit: Gratta e vinci Miliardario da 5 euro e se ne porta a casa 500mila: colpo grosso alla Tabaccheria Spresiano - leggoit : Gratta e vinci Miliardario da 5 euro e se ne porta a casa 500mila: colpo grosso alla Tabaccheria Spresiano -

Ultime Notizie dalla rete : Gratta Miliardario

ilgazzettino.it

Il colpo è stato messo a segno sabato 17 luglio, da un cliente abituale, a quanto pare una persona di unacerta età che, con une Vincida 5 euro se ne è portati a casa 500mila. 'Il ...Il colpo è stato messo a segno sabato 17 luglio, da un cliente abituale, a quanto pare una persona di unacerta età che, con une Vincida 5 euro se ne è portati a casa 500mila. 'Il ...Una vincita da 500mila euro alla Tabaccheria Spresiano (Treviso), nell'omonimo comune in via Dante Alighieri. Il colpo è stato messo a segno sabato 17 luglio, da un ...SPRESIANO (TREVISO) - Una vincita da 500mila euro alla Tabaccheria Spresiano, nell'omonimo comune in via Dante Alighieri. Il colpo è stato messo a segno sabato 17 luglio, da ...