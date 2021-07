Branson, Bezos e ora anche Musk: tutti i viaggi spaziali degli uomini più ricchi del mondo (Di domenica 18 luglio 2021) Richard Branson, Jeff Bezos e ora anche Elon Musk. I miliardari che stanno aprendo una nuova stagione della corsa allo spazio lo fanno anche di persona. Letteralmente. Non solo infatti hanno fondato compagnie spaziali, ma sono pronti a imbarcarsi: l'11 luglio Richard Branson è uscito dall'atmosfera terrestre grazie allo spazioplano Vss Unity, costruito dalla propria azienda, la Virgin Galactic, fondata nel 2004 con l’obiettivo di «aprire lo spazio a tutti». D'ora in avanti tutti quelli che hanno la possibilità di comprarsi un biglietto da ... Leggi su gqitalia (Di domenica 18 luglio 2021) Richard, Jeffe oraElon. I miliardari che stanno aprendo una nuova stagione della corsa allo spazio lo fannodi persona. Letteralmente. Non solo infatti hanno fondato compagnie, ma sono pronti a imbarcarsi: l'11 luglio Richardè uscito dall'atmosfera terrestre grazie allo spazioplano Vss Unity, costruito dalla propria azienda, la Virgin Galactic, fondata nel 2004 con l’obiettivo di «aprire lo spazio a». D'ora in avantiquelli che hanno la possibilità di comprarsi un biglietto da ...

