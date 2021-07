War Thunder | un utente ha pubblicato documenti segreti dell’esercito UK sul forum – Notizia – PS4Videogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di sabato 17 luglio 2021) Warè finito al centro di un possibile incidente internazionale a causa della pubblicazione diclassificati su un carro armato britannico.. Warè ormai da anni una passione per molti militaristi e evidentemente anche militari veri e propri, tanto da spingere a discussioni talmente accese e tecniche da portare a conseguenze estreme, come questoche nel pieno di una discussione sulufficiale del gioco habritannico. La situazione sembra veramente paradossale: ...

GamingTalker : War Thunder, un giocatore pubblica documenti segreti del governo inglese per una discussione su un carro armato… - GamingToday4 : War Thunder: un utente ha pubblicato documenti segreti dell'esercito UK sul forum

War Thunder è finito al centro di un possibile incidente internazionale a causa della pubblicazione di documenti classificati su un carro armato britannico.. War Thunder è ormai da anni una passione p ...Pur di sottolineare le inesattezze del modello di un carro armato digitale di War Thunder, un fan del kolossal simulativo ha deciso, ebbene sì, di condividere online dei documenti militari ...