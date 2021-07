Victoria De Angelis rompe il silenzio sulla presunta aggressione: le sue parole (Di sabato 17 luglio 2021) Victoria De Angelis dei Maneskin rompe il silenzio sulla presunta aggressione raccontata dai fans tedeschi. Le sue parole. Victoria De Angelis, attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Instagram, rompe il silenzio sulla presunta aggressione subita in Germania dove si trova con gli altri componenti dei Maneskin per una nuova tappa del tour promozionale europeo L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di sabato 17 luglio 2021)Dedei Maneskinilraccontata dai fans tedeschi. Le sueDe, attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Instagram,ilsubita in Germania dove si trova con gli altri componenti dei Maneskin per una nuova tappa del tour promozionale europeo L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

xtommoway : ogni volta che vedo victoria de angelis - _girlsbiteback_ : VICTORIA DE ANGELIS TI RICORDO CHE SEI ANCKRA UAK DEI MIEI PUNTI FBEOLI E MI FAI SCLERAEW - BeeaOBrien : RT @PelleritoAsia: per ogni Diana del Bufalo che apprezza il cat-calling, c’è una Victoria De Angelis che viene molestata da un uomo not… - maddyxmoony__ : RT @perchetendenza: #weloveyouvic: Perché secondo quanto raccontato da una fan la bassista dei Måneskin Victoria De Angelis è stata molesta… - lastgiuli : @annoiatoh24 victoria de angelis, girava voce che ieri fosse stata molestata da un tizio ubriaco e per fortuna non è vero e ha smentito -