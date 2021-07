Advertising

KattInForma : Vangelo di sabato 17 luglio: riflessione di Paolo de La Luce di Maria – Video - dpv_ReginaPace1 : #Vangelo del Giorno: Sabato 17 Luglio: Dal Vangelo secondo Matteo Mt 12,14-21 - SalvatoreMazza5 : buon sabato e buona lettura! Il Vangelo va «praticato» come accoglienza e aiuto - CiaoKarol : ?? HAI LETTO IL VANGELO DI OGGI? PUOI FARLO ORA ?? ?? 'Molti lo seguirono ed egli li guarì tutti...' ?????? - OAfragola : Sabato della XV settimana del Tempo Ordinario Impose loro di non divulgarlo, perché si compisse ciò che era stato… -

Ultime Notizie dalla rete : Vangelo sabato

Papaboys 3.0

Protagonista della puntata in onda nel pomeriggio di oggi,17 luglio, alle 15.45 su Rai Uno ... Insieme a lui commenterà ildella domenica, circondato dalla pace dell'Eremo di San Giorgio,...... Monastero Mater Misericordiae Visita alla Comunità monastica24 luglio Cattedrale - ore 10.operavano per i poveri e non disgiungevano la denuncia delle ingiustizie dall'annuncio del. ...Protagonista della puntata in onda nel pomeriggio di oggi, sabato 17 luglio, alle 15.45 su Rai Uno sarà ... Insieme a lui commenterà il Vangelo della domenica, circondato dalla pace dell’Eremo di San ...Nell'annoso dibattito sulle radici cristiane dell'Europa credo che non si sia mai sottolineato abbastanza come esse, più ancora che attraverso la predicazione, si siano ramificate in maniera molto con ...