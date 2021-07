(Di sabato 17 luglio 2021) È arrivata la decisione suldeglicoinvolti all'interno del, che aveva già fatto tremare il mondo deiitaliani. L'indagine ed il successivo processo per quanto riguarda le notealterate da parte di alcuni direttori di gara ha portato alla squalifica di duediA, Federico La Penna e Fabrizio Pasqua. Per La Penna la sospensione sarà di 13 mesi, mentre per Pasqua lo stop sarà addirittura di 16 mesi. L'accusa che era stata mossa ad alcuniera quella ...

Advertising

gilnar76 : UFFICIALE - C'è la sentenza sul caso rimborsi spesa alterati dagli arbitri: due fischietti di Serie A sospesi… - Spazio_Napoli : UFFICIALE - C'è la sentenza sul caso rimborsi spesa alterati dagli arbitri: due fischietti di Serie A sospesi - info_zampa : @PMO_W @Moonsha72460823 @svirgola2 @FZanolli @umanesimo @MusettiGianluca @amaryllide1 @MelgerTina @ironorehopper… - PMO_W : @info_zampa @Moonsha72460823 @svirgola2 @FZanolli @umanesimo @MusettiGianluca @amaryllide1 @MelgerTina… - PMO_W : @figuredisfondo @info_zampa @svirgola2 @Cippalik @MelgerTina @amaryllide1 @FZanolli @umanesimo @MusettiGianluca… -

Ultime Notizie dalla rete : UFFICIALE sentenza

Il Quotidiano Giuridico

... si è battuto e finalmente, 11 anni dopo, nel 2012, si è arrivati a unadella Cassazione ... C'è persino unche in un processo ai manifestanti è venuto a testimoniare parlando di '...La Curia ha espresso il proprio stupore con un comunicato: Ai bambini in vacanza al campo ... ora si inizierà l'iter processuale per addivenire a processo prima e apoi. Ti potrebbe ...Andrea Lorenzon, ideatore di Cartoni Morti, ha vinto una causa contro una televisione che ha violato il suo diritto d’autore, trasmettendo i suoi video.Ieri, giorno di sentenza – variamente declinata – per ... Infine un anno e 6 mesi di reclusione per l’ufficiale dell’Esercito, cliente del gruppo, Floriano Stifani (avvocato Stefano ...