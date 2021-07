Traffico Roma del 17-07-2021 ore 18 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 17 luglio 2021) LuceverdeBuonasera e ben trovati acquisto aggiornamento da Simone a Cerchiara vicino Stazione Trastevere in via Cesare Pascarella a prestare attenzione a un incidente poco distante da viale Jonio in via Monte Cervialto incidente possibili disagi all’altezza di via Cesare Fani chiusa la panoramica verso Piazzale Clodio deviato ilsulla via trionfale dalle 19 a mezzanotte via libera la pedonalizzazione di vie e strade tra le vie coinvolte Piazza Venezia Cola di Rienzo Viale Manzoni e la Tiburtina a San Lorenzo tante le modifiche nel trasporto pubblico con Deviazioni di percorso per numerose linee di bus e per i dettagli di queste di altre ...