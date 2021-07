Real e Barça, troppi debiti e svendita totale: via Varane e Griezmann (Di sabato 17 luglio 2021) Con due miliardi di debiti complessivi, Real Madrid e Barcellona guardano a questo mercato con ansia crescente e il bisogno spasmodico di alleggerire la rosa. Ogni giorno sperano che arrivi qualcuno a ... Leggi su gazzetta (Di sabato 17 luglio 2021) Con due miliardi dicomplessivi,Madrid e Barcellona guardano a questo mercato con ansia crescente e il bisogno spasmodico di alleggerire la rosa. Ogni giorno sperano che arrivi qualcuno a ...

Ultime Notizie dalla rete : Real Barça Real e Barça, troppi debiti e svendita totale: via Varane e Griezmann Con due miliardi di debiti complessivi, Real Madrid e Barcellona guardano a questo mercato con ansia crescente e il bisogno spasmodico di alleggerire la rosa. Ogni giorno sperano che arrivi qualcuno a prendersi i loro pochi pezzi pregiati, ...

"Pogba al Real, Varane allo United: clamoroso scambio!" Corriere dello Sport Con due miliardi di debiti complessivi,Madrid e Barcellona guardano a questo mercato con ansia crescente e il bisogno spasmodico di alleggerire la rosa. Ogni giorno sperano che arrivi qualcuno a prendersi i loro pochi pezzi pregiati, ...