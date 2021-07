Neil Agius, nuotata da record: 125km in solitaria dalla Sicilia a Malta (Di sabato 17 luglio 2021) Il nuotatore maltese è stato accompagnato da cinque barche e due gommoni con a bordo 32 persone, tra cui un medico, un conduttore che gli ha fornito i pasti e un motivatore d’eccezione, la sua fidanzata, che aveva il compito di spronarlo e tenerlo concentrato sull’obiettivo. Gli altri elementi del team hanno lavorato per far sì che rimanesse al sicuro durante tutto il percorso. Agius non è nuovo a questo tipo di sfide: le sue imprese sono state strumentali per la creazione del movimento “Wave of Change“, campagna di sensibilizzazione a favore degli specchi d’acqua. Wave of Change Malta è nota per la campagna “Raccogli tre pezzi di plastica” – nel 2021 ... Leggi su cityroma (Di sabato 17 luglio 2021) Il nuotatore maltese è stato accompagnato da cinque barche e due gommoni con a bordo 32 persone, tra cui un medico, un conduttore che gli ha fornito i pasti e un motivatore d’eccezione, la sua fidanzata, che aveva il compito di spronarlo e tenerlo concentrato sull’obiettivo. Gli altri elementi del team hanno lavorato per far sì che rimanesse al sicuro durante tutto il percorso.non è nuovo a questo tipo di sfide: le sue imprese sono state strumentali per la creazione del movimento “Wave of Change“, campagna di sensibilizzazione a favore degli specchi d’acqua. Wave of Changeè nota per la campagna “Raccogli tre pezzi di plastica” – nel 2021 ...

