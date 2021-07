“Lo stalking non è più un’aggravante per il reato di femminicidio” No | non è così | ecco cosa hanno deciso veramente i giudici

(Di sabato 17 luglio 2021) In una recente sentenza le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si sono espresse sull’interpretazione della norma che punisce l’omicidio aggravato dallo. Istabilito che questo tipo di omicidio, in quantocomplesso (art. 84 c.p.), assorbe anche gli atti persecutori e quindi chi viene condannato per omicidio aggravato danon può essere punito anche per locomeautonomo. La notizia della sentenza è stata presentata da alcuni giornali con titoli secondo i quali lonon sarebbe più ...

Advertising

repubblica : Femminicidi, lo stalking non è più un’aggravante: “Così le donne indifese” - macfaddish : RT @FedericaVettori: Una sentenza delle #sezioniunite ha riportato indietro di oltre 12 anni la tutela delle vittime di #stalking. Lo stalk… - lorenzo_rossi77 : RT @FedericaVettori: Una sentenza delle #sezioniunite ha riportato indietro di oltre 12 anni la tutela delle vittime di #stalking. Lo stalk… - tizy2653 : RT @FedericaVettori: Una sentenza delle #sezioniunite ha riportato indietro di oltre 12 anni la tutela delle vittime di #stalking. Lo stalk… - vr1774 : @AlekosPrete @nonunadimeno @KelleddaMurgia @amnestyitalia @lauraboldrini @diredonneinrete @FiorellaMannoia… -

Ultime Notizie dalla rete : stalking non

la Repubblica

Procedibilità a querela epiù d'ufficio anche per alcuni delitti intimidatori. La possibilità ..., costrizione al matrimonio, truffa, reati contro la pubblica amministrazione, reati di ......domesticaha ceti o livelli di istruzione preferenziali, bensì è trasversale, ossia riguarda ogni genere di ambito sociale ed economico. Secondo i dati Istat 2019, per il reato di '' gli ...(ANSA) - ASCOLI PICENO, 17 LUG - Stalking, sequestro di persona aggravato e violenza privata aggravata. Queste le accuse per le quali la Questura di Ascoli Piceno ha arrestato un 44enne del posto in e ...per il reato di omicidio doloso commesso ai danni della dipendente delle Poste, Anna Lucia Coviello, 63enne di Terracina, che fu uccisa all’interno del parcheggio multipiano di Sperlonga il 16 giugno ...