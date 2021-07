Libero De Rienzo | sequestrate tracce di polvere bianca in casa dell’attore scomparso | il punto sulle indagini

Advertising

ciropellegrino : Volevo ringraziare @SianiPaolo per il suo ricordo, dolcissimo, di #liberoderienzo . - Corriere : Morto d’infarto l’attore Libero De Rienzo, aveva 44 anni - repubblica : ?? Morto l'attore Libero De Rienzo, aveva 44 anni - Profilo3Marco : RT @RadioR101: #R101News: a soli 44 anni ci lascia #LiberoDeRienzo - lucialeone70 : RT @DinoGiarrusso: Addio Picchio, è stato un onore e un piacere lavorare con te. (Libero de Rienzo, qui nei panni di Giancarlo Siani, ci l… -

Ultime Notizie dalla rete : Libero Rienzo

Deha perso la vita a soli 44 anni a causa di un infarto. Gli investigatori, dopo aver ascoltato la moglie Marcella Mosca , stanno ricostruendo le ultime 48 ore di vita dell'attore il ...Demorto: non rispondeva alla moglie Marcella Mosca/ L'allarme e... La dedica di Giulia Amodio a Stefano Sensi prima del matrimonio Come fa sapere Il Resto del Carlino, al matrimonio di ...In attesa dell'autopsia sul corpo dell'attore, i carabinieri cercano di ricostruire le ultime 48 ore di vita. La polvere trovata nell'appartamento all'esame del Ris ...Era nato a Napoli, aveva 2 figli piccoli. Trovate tracce di polvere e farmaci in casa, l'autopsia e le indagini chiariranno le cause del decesso ...